"Филадельфия" - "Монреаль", "Тампа" - "Коламбус", "Вашингтон" - "Айлендерс" и "Бостон" - "Каролина". Таковы пары Восточной конференции 1/8 финала Кубка Стэнли. В НХЛ завершились квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф. На Западе "Вегас" сыграет с "Чикаго", "Колорадо" с "Аризоной", "Даллас" с "Калгари", а "Сент-Луис" с "Ванкувером". Борьба начнется 11 августа. Серии первого и последующих раундов плей-офф будут проходить в формате до четырех побед.