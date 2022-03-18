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В Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов. В 1/4 финала действующий победитель "Челси" сразится с "Реалом", "Бенфика" попробует пройти "Ливерпуль", соперник "Манчестер Сити" - "Атлетико", а "Вильярреал" сыграет с "Баварией". Первые матчи пройдут 5 и 6 апреля.

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