В Норвегии стартовал командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Первой лиге

В норвежском Саннесе накануне стартовал командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Первой лиге. После первого дня соревнований белорусы занимают третью строку, всего на один балл отставая от лидеров - команд Венгрии и Португалии. Наш Глеб Дударев стал третьим в мужском метании молота, а в метании диска у женщин - на пятой позиции расположилась Светлана Серова. Насыщенным на события обещает стать сегодняшний день, сразу 20 финалов. Прямая трансляция из Норвегии начнется в 14:25 на "Беларусь 5".



