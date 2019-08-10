3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Норвегии стартовал командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Первой лиге
В норвежском Саннесе накануне стартовал командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Первой лиге. После первого дня соревнований белорусы занимают третью строку, всего на один балл отставая от лидеров - команд Венгрии и Португалии. Наш Глеб Дударев стал третьим в мужском метании молота, а в метании диска у женщин - на пятой позиции расположилась Светлана Серова. Насыщенным на события обещает стать сегодняшний день, сразу 20 финалов. Прямая трансляция из Норвегии начнется в 14:25 на "Беларусь 5".
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов