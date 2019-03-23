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В норвежском Холменколлене женская гонка преследования в 16:55 на телеканале "Беларусь 5"

В рамках заключительного в сезоне этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене сегодня состоится женская гонка преследования. В 16:55 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию. А накануне аналогичная дисциплина прошла и у мужчин. Сборная Беларуси стала 12-й в итоговом протоколе и сохранила прошлогоднюю квоту из четырех атлетов в спринте и индивидуальной гонке.

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