В норвежском Холменколлене женская гонка преследования в 16:55 на телеканале "Беларусь 5"

В рамках заключительного в сезоне этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене сегодня состоится женская гонка преследования. В 16:55 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию. А накануне аналогичная дисциплина прошла и у мужчин. Сборная Беларуси стала 12-й в итоговом протоколе и сохранила прошлогоднюю квоту из четырех атлетов в спринте и индивидуальной гонке.