Сегодня в Новогрудке выбирали лучших юных биатлонистов Гродненской области. Свое мастерство участники соревнований "Снежный снайпер" показывали в спринтерской гонке и смешанной эстафете.

Кроме возможности стать воспитанниками детских спортивных школ, юные биатлонисты, которые покажут лучшие результаты, будут представлять регион на республиканском уровне. По итогам сегодняшних соревнований будет сформирована сборная команда Гродненской области, которая выступит в финале республиканских соревнований "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.