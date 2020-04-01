ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ

В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ, сообщается в специальном пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Все средства перенаправят на борьбу с коронавирусом. В клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все