В новом сезоне "Адмирал" не будет играть в КХЛ, сообщается в специальном пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Все средства перенаправят на борьбу с коронавирусом. В клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа.