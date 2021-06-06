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В новом сезоне хоккейные правила будут одинаковы во всех лигах мира

В новом сезоне хоккейные правила будут одинаковы во всех лигах мира

Для разработки единых правил была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители IIHF, профессиональных лиг Европы и Северной Америки, а также Континентальной хоккейной лиги.


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