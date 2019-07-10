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В первом матче нового сезона КХЛ минское "Динамо" дома сыграет с "Нефтехимиком"

Хоккеисты минского "Динамо" первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги проведут дома - соперник нижнекамский "Нефтехимик", сообщает пресс-служба бело-синих. Игра состоится 2 сентября. Полный календарь сезона будет опубликован 11 июля.

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