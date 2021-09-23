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Гандбольный клуб "Мешков-Брест" уступил "Вардару" в матче Лиги чемпионов

Гандболисты "Мешков-Брест" терпят второе поражение в новом сезоне Лиги чемпионов. Накануне вечером белорусский клуб играл в Северной Македонии с местным "Вардаром". Брестчане уступили хозяевам со счетом 27:35. В следующем - третьем туре - "мешковцы" примут венгерский "Киль". Поединок пройдет 30 сентября.

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