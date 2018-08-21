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В Новополоцке идет масштабная реконструкция Дворца спорта "Химик"
В Новополоцке идет масштабная реконструкция ледовой арены. Дворец спорта "Химик" - тренировочная база одноименной хоккейной команды и воспитанников детской спортивной школы. А еще любимое место времяпрепровождения для местных жителей. Однако ледовая арена, построенная более двух десятилетий назад, безнадежно устарела и уже не соответствует современным требованиям. Попытки модернизации предпринимались в 2008, но нехватка средств вынудила прекратить работы. В этом году Глава государства подписал указ об обновлении новополоцкого дворца "Химик". К концу года объект должен быть сдан. Ольга Масловская продолжит тему.
Эти кадры спортивного бестселлера сняты на ледовой арене Новополоцка. Нет современного табло, старые трибуны, деревянная кровля - именно это искали киношники, пытаясь вернуть зрителей в 60-е годы минувшего столетия.
А между тем эта площадка из прошлого века до недавних пор была основной тренировочной базой хоккейной команды "Химик" и воспитанников детской спортивной школы по хоккею с шайбой.
К теме реконструкции арены возвращались несколько раз, в 2008 даже были начаты работы, но из-за нехватки денег проект остановили. А ведь ледовый дворец - центр спортивной жизни Новополоцка. Говорят, здесь нет ни одной семьи, в которой бы не было хоккеиста.
Новополоцкий хоккей почти ровесник самого города. Первый матч был сыгран 23 февраля 1960 года. Городская команда "Химик" дважды становилась лучшей в стране. Было время, когда сборная Беларуси на четверть состояла из воспитанников Новополоцкой хоккейной школы.
Отсюда началась дорога в большой спорт братьев Костицыных, Александра Китарова, Артема Волкова, Дмитрия Коробова, Владимира Денисова. Подрастает и смена. Даже летом не бросают тренировки мальчишки из местной хоккейной школы. Сейчас здесь 250 воспитанников. К слову, "Химик" - команда, которая всегда рассчитывает на свои силы. Сегодня в ледовой дружине 70 % новополочан.
Юные хоккеисты уже знают, что рядом с обновленным ледовым дворцом к концу года построят еще одну арену - крытый тренировочный каток с трибунами. Это решит проблему дефицита льда, который между собой делят клуб, спортшкола и жители Новополоцка. На сеансах массового катания на коньках обычно аншлаг.
Пока родной лед на ремонте, "Химик" тренируется в Орше и Витебске. Сейчас команда участвует в Кубке Салея. Спортсменам не хватает поддержки земляков.
Возобновить тренировки в Новополоцке хоккеисты смогут уже осенью. К этому времени во Дворце заработает светодиодное освещение, электронное табло, эффективная система вентиляции. Установят новые зрительские сиденья, оборудуют восстановительный центр, кафе, зимний сад. А к новому году объект, включая новую тренировочную ледовую площадку, должен быть сдан. Станет ли он декорацией для съемок очередной ленты - неизвестно. В одном здесь не сомневаются: новополоцкий лед закалит не один спортивный характер.
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