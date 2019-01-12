В Новополоцке начался третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона

Он проходит на базе училища олимпийского резерва. Здесь оборудована одна из самых сложных в Беларуси юниорских трасс. На старт вышли более 160 биатлонистов в возрасте от 11 до 21 года. В эти минуты за победу борются юноши 2004-2005 годов рождения. В программе первого соревновательного дня - самые зрелищные гонки с массовым стартом.

Завтра соревнования продолжатся. Состоится пять стартов – это смешанные эстафеты.