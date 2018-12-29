В Новополоцке сегодня состоится второй соревновательный день Кубка Федерации

160 сильнейших юных биатлонистов страны сражаются за победу на первом этапе. После первого дня и 10-ти гонок с массовым стартом лидирует Витебская область.

Сегодня смешанными эстафетами в 5-ти возрастных категориях первый этап Кубка Федерации завершится. Всего запланировано четыре этапа. Финальный пройдет в марте в Раубичах.