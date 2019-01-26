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В Новополоцке стартовал четвертый этап Кубка Белорусской федерации биатлона
Праздник спорта объединил биатлонистов из всей страны, свою поддержку участникам подарили сотни болельщиков. Программа рассчитана на два дня. Яркие эмоции и результаты спринта - у Марины Романовской.
Заводная музыка, активные болельщики и веселые ведущие. Именно так тепло и позитивно Новополоцк принимает престижные соревнования. Сегодня спортсмены соревнуются в спринте. В программе - 8 стартов. В Новополоцк приехали более 150 спортсменов.
Кубок Белорусской федерации биатлона - это настоящий праздник спорта и хорошего настроения. Здесь все, как на самых престижных стартах. Соревнования с нетерпением ждут не только спортсмены, но и болельщики. На спортивные выходные сюда приезжают из разных регионов страны.
Фотосессия, общение с журналистами и гостями спортивного праздника. Уйти незамеченными у победителей не получается. Впрочем, к публичности за время проведения Кубка Белорусской федерации биатлона спортсмены уже привыкли. Говорят, что сама атмосфера большого праздника вдохновляет на победы.
Поздравления во время соревнований звучат и в адрес директора Новополоцкого училища олимпийского резерва Валерия Гущина. Бессменному руководителю - 65. В день юбилея - почетная грамота Витебского облисполкома и нагрудный знак Белорусской федерации биатлона. Именно Валерий Гущин 18 лет назад инициировал создание в молодом Новополоцке спортивного училища. Сейчас его выпускниками гордится вся страна.
Новые перспективы в развитии биатлона в Новополоцке открылись благодаря возведению современной лыжероллерной трассы. Качественное покрытие, расширенное стрельбище, освещение. И для тренировок, и для соревнований здесь есть абсолютно все.
Расслабляться и спортсменам, и тренерам, и болельщикам пока рано. Завтра - второй день соревнований. Участники пробегут смешанные эстафеты.
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