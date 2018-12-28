В Новополоцке стартовал Кубок Белорусской федерации биатлона

Спортивное тестирование на основе новейших разработок позволяет найти будущих великих спортсменов. Технологии активно используют при отборе юных биатлонистов. А мерилом успеха, и это неизменно, являются результаты соревнований. В Новополоцке сегодня стартовал Кубок федерации. Гонки с массовым стартом выявили победителей в 5 возрастных категориях.

Эмоции первого дня - в репортаже Анны Эйсмонт. Совместный обратный отсчет, и так в унисон зрители с комментаторами на 10 гонках стартового дня Кубка федерации. Биатлонные болельщики соскучились по неподдельным эмоциям, пожалуй, самых искренних спортивных соревнований. Эти дети сражаются так самоотверженно, и их азарт передается всем без исключения!



На трибунах, конечно, главные болельщики. Родители, например, победительницы Анны Макарской - представительницы экспериментальной группы, приехали в Новополоцк из Гомеля! Соревновательную программу первого дня Кубка федерации открыли ребята старшей группы, и первым победителем 2-го в истории Кубка федерации стал представитель юниорской сборной Беларуси, участник чемпионата мира и Кубка IBU Роман Чепыжев из Минска.



Участники признаются, что трасса подготовлена идеально, да и с погодой сегодня повезло. Организаторы Кубка федерации сделали все, чтобы юные спортсмены почувствовали себя участниками Кубка мира - здесь и цветочная церемония, и флэш-интервью сразу после подиума, и, конечно, громкая поддержка болельщиков на трибуне!



Кстати, подумали и о комфорте болельщиков: в этом году из Раубичей на стадион в Новополоцк доставили огромный мультимедийный экран - теперь болельщики на трибунах видят все, что происходит и на трассе, и на стрельбище. В общем, сделано все, чтобы и участники, и зрители получили максимум впечатлений от захватывающего биатлона!



Кроме того, на стадионе работают сразу три комментатора - голос биатлона на "Беларусь 5" Анна Любенкова, шоумен Максим Югов, а также Виктория Пугачева! Так что, ни один ключевой момент гонки не останется незамеченным! Увидеть борьбу юных спортсменов можно и в прямом эфире на "Ютюб-канале" федерации.



Впрочем, помимо соревновательной части, дети принимают участие и в познавательной. Федерация биатлона в рамках соревнований проводит семинар по предотвращению применения допинга: в легкой игровой форме с познавательными видео обо всех негативных последствиях применения запрещенных препаратов рассказывает белорусский представитель комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по рассмотрению случаев применения допинга в биатлоне Ирина Рыбина.



Игра в допинг офицера пока только в классе, но уже совсем скоро некоторым из этих ребят, а точнее, самым лучшим предстоит наверняка столкнуться с допинг-контролем на другом уровне, ведь Кубок федерации является одним из этапов отбора на юниорский чемпионат мира.

