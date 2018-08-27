В Нью-Йорке стартует заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема

В Нью-Йорке сегодня стартует четвертый и заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема US Open. Призовой фонд соревнований - рекордные 53 миллиона долларов. За эти деньги в женском одиночном разряде будут сражаться сразу 4 белоруски: Виктория Азаренко, получившая уайлд-кард, Арина Соболенко, Александра Саснович и Вера Лапко. Первой в борьбу за титул вступит Лапко сегодня в 6 вечера. Вера будет играть против украинки Катерины Бондаренко, в ночь на вторник Виктория Азаренко сыграет с Викторией Кужмовой из Словакии, Арина Соболенко и Алексанрдра Саснович свои стартовые матчи на мэйджоре проведут завтра вечером.