В ОАЭ стартует чемпионат мира по плаванию на короткой воде

7 белорусов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Планетарный форум уже сегодня стартует в Абу-Даби. В ростере нашей команды в том числе и лидеры - Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай. За ними следим уже в первый день соревнований, Шиманович выступит в своей коронной дисциплине - 100 метров брассом, Шкурдай поплывет аналогичное расстояние на спине, Алина Змушко преодолеет 50 метров брассом, Виктор Стаселович - 100 метров на спине. В ходе утренней сессии их ждет квалификация, а в вечернее время - полуфиналы. В 17:30 прямая трансляция из ОАЭ начнется на телеканале "Беларусь 5".