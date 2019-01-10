В Оберхофе начинается четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону

Женской спринтерской гонкой на семь с половиной километров стартует сегодня в Оберхофе четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. На дистанцию в составе сборной Беларуси выйдут пять наших биатлонисток. Это Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Анна Сола и Дарья Юркевич. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 16:20.