В Оберхофе стартует этап Кубка мира по биатлону

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола выйдут на старт спринтерской гонки на 7 с половиной километров, которой начинается четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Состязания принимает немецкий Оберхоф. Всего на дистанцию отправятся 102 стреляющие лыжницы. "Беларусь 5" покажет гонку в прямом эфире. Начало трансляции в 16:20.