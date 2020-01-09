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В Оберхофе стартует этап Кубка мира по биатлону

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола выйдут на старт спринтерской гонки на 7 с половиной километров, которой начинается четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Состязания принимает немецкий Оберхоф. Всего на дистанцию отправятся 102 стреляющие лыжницы. "Беларусь 5" покажет гонку в прямом эфире. Начало трансляции в 16:20.

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