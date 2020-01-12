В Оберхофе завершается этап Кубка мира по биатлону

Четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, который принимает Оберхоф, завершится сегодня двумя гонками с массовым стартом. В 14:35 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция женских состязаний. Всего в этой дисциплине на дистанцию отправятся 30 стреляющих лыжниц, в число которых попала только одна белоруска - Ирина Кривко. В 16:30 здесь же мужская гонка, в которой нашу страну представит Роман Елетнов.