В обновленном рейтинге WTA Арина Соболенко сохранила за собой звание второй ракетки мира

Арина Соболенко сохранила за собой звание второй ракетки в мировой классификации WTA. В обновленном рейтинге Виктория Азаренко поднялась на две строчки и занимает 25-е место. Александра Саснович, которой удалось дойти до финала турнира в Мельбурне, улучшила свое положение сразу на 30 позиций и вернулась в первую сотню. Теперь белоруска 77-я на планете.