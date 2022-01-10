3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В обновленном рейтинге WTA Арина Соболенко сохранила за собой звание второй ракетки мира
Арина Соболенко сохранила за собой звание второй ракетки в мировой классификации WTA. В обновленном рейтинге Виктория Азаренко поднялась на две строчки и занимает 25-е место. Александра Саснович, которой удалось дойти до финала турнира в Мельбурне, улучшила свое положение сразу на 30 позиций и вернулась в первую сотню. Теперь белоруска 77-я на планете.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе