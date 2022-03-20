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В очередном матче НХЛ "Нью-Джерси" уступил "Эдмонтону"
В очередном матче НХЛ "Нью-Джерси" в гостях уступили "Эдмонтону" со счетом 3:6. Белорусский форвард "Девз" Егор Шарангович выходил на лед в первом звене. Его партнерами были Доусон Мерсер и Джек Хьюз. Минчанин провел на льду 19 минут 16 секунд, нанес 1 бросок, заблокировал 1 выстрел соперника, применил 2 силовых приема, совершил 2 перехвата и завершил встречу с показателем полезности минус 2.
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