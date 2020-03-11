В очередном матче регулярки НХЛ "Анахайм" обыграл "Оттаву" - 5:2

Николя Делорье оформил самый быстрый хет-трик в истории "Дакс", забив три гола за 11 минут и 49 секунд первого периода. Ранее рекорд принадлежал Теему Селянне. То достижение было установлено в 1997 году. Для Делорье хет-трик стал первым в карьере. В предыдущих 57 матчах сезона в его активе было лишь четыре шайбы.