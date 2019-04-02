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В очередном туре Английской премьер-лиги "Арсенал" разобрался с "Ньюкаслом"

Не дали "сорокам" взлететь в Лондоне. В очередном туре Английской премьер-лиги "Арсенал" на "Эмирайтс стэдиум" разобрался с "Ньюкаслом". В первом тайме забил Рэмзи, во втором Ляказет. "Канониры" поднимаются на третье место, на два очка опережая "Тоттэнхэм" и "Манчетсер Юнайтед", на три - "Челси". "Ньюкасл" на 14-й строке.

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