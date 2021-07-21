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В оргкомитете Олимпиады в Токио не исключают отмены Игр из-за COVID-19

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио не исключает возможность отмены Игр в последнюю минуту, если количество случаев заражения коронавирусом продолжит расти. Такое заявление Тосиро Муто прозвучало в эфире британского телеканала Sky News. На сегодня в Токио количество заболевших COVID-19 среди атлетов, делегаций и персонала Олимпиады превысило отметку в 80 человек.


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