В оргкомитете Олимпиады в Токио не исключают отмены Игр из-за COVID-19

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио не исключает возможность отмены Игр в последнюю минуту, если количество случаев заражения коронавирусом продолжит расти. Такое заявление Тосиро Муто прозвучало в эфире британского телеканала Sky News. На сегодня в Токио количество заболевших COVID-19 среди атлетов, делегаций и персонала Олимпиады превысило отметку в 80 человек.