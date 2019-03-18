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В Орше стартует финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею на призы Президента Беларуси
Сегодня в Орше стартует финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею на призы Президента Беларуси. В состязании принимают участие хоккеисты 2005-2007 годов рождения. Борьбу за главный трофей поведут 8 команд - победители из каждой области плюс две лучшие дружины по итогам столичных состязаний. Первые матчи начнутся в 14:00.
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