В Ошмянах стартовали соревнования по гандболу на призы олимпийского чемпиона А. Барбашинского

Путь в сборную страны через детский турнир. В Ошмянах стартовали соревнования по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. На заветный трофей претендуют 5 команд. Этот старт в первую очередь рассматривается тренерами наших сборных как возможность просмотреть ближайший резерв. А для ребят это очередной шанс заявить о себе на международной арене.