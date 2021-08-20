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В Ошмянах стартовали соревнования по гандболу на призы олимпийского чемпиона А. Барбашинского

Путь в сборную страны через детский турнир. В Ошмянах стартовали соревнования по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. На заветный трофей претендуют 5 команд. Этот старт в первую очередь рассматривается тренерами наших сборных как возможность просмотреть ближайший резерв. А для ребят это очередной шанс заявить о себе на международной арене.

Победитель турнира определится в воскресенье.


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