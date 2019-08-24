Впервые в истории белорусского тенниса в основной раунд мужского одиночного разряда US Open пробились два белоруса. И если для Ильи Ивашко такой результат стал повторением достижения 2016 года, то Егор Герасимов вышел в основу впервые в карьере. Наши теннисисты успешно преодолели три раунда квалификации. В решающем матче Ивашко за 1 час и 20 минут переиграл поляка Камила Майчрзака 6:1, 7:5, а Герасимов в трехсетовом противостоянии нанес поражение чеху Лукашу Росолу 6:2, 6:7, 7:6. В стартовом раунде основы Ивашко сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом, а Герасимов встретится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.