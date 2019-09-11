В отборе на взрослый Евро сборная Чехии обыгрывает на выезде Черногорию, 3:0 и перемещается на проходное второе место. Лидирует в этой группе Англия, в сверхголевом поединке одолевшая Косово, 5:3. Португалия сильнее Литвы, 5:1. Криштиану Роналду забил четыре.