Лучшие белорусские и российских гребцы принимают участие в Открытом кубке Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Нужно готовиться, нужно быть в тонусе, я всем об этом говорю. И россияне это прекрасно понимают, могут за 3 недели до чемпионата мира объявить: "Мы вас приглашаем". Нужно готовиться, как бы сложно ни было. Не поддаваться внешнему давлению, нужно жить своим умом. Чтобы человеку жить в комфорте, нужно заниматься своим любимым делом. Я и говорю: "Делайте свое любимое дело".



Владимир Шантарович, старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках