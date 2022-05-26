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Лучшие белорусские и российских гребцы принимают участие в Открытом кубке Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
На гребном канале в Заславле позади уже два дня Открытого кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В турнире принимают участие ведущие белорусские и российские гребцы. Последние, к слову, сильнее белорусов в конце мая ввиду особенностей подготовки к сезону. Так объяснил результаты соревнований старший тренер национальной команды по байдарке Владимир Шантарович. Главная задача - выйти на боевую готовность к чемпионату мира - 2023. Спортсмены и тренеры надеются, что обе команды допустят к розыгрышу олимпийских лицензий.
Нужно готовиться, нужно быть в тонусе, я всем об этом говорю. И россияне это прекрасно понимают, могут за 3 недели до чемпионата мира объявить: "Мы вас приглашаем". Нужно готовиться, как бы сложно ни было. Не поддаваться внешнему давлению, нужно жить своим умом. Чтобы человеку жить в комфорте, нужно заниматься своим любимым делом. Я и говорю: "Делайте свое любимое дело".
Осенью Беларусь и Россия продолжат совместные соревнования. Открытый кубок России, или Московская регата, запланирован на 5-7 сентября.
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