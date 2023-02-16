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В Открытом Кубке Беларуси по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев принимают участие более 100 спортсменов

Открытый Кубок Беларуси по лыжным гонкам и биатлону среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения продолжается на лыже-роллерной трассе в Веснянке. В состязаниях принимают участие более 100 спортсменов из Беларуси и России. Это уникальная возможность оценить резерв нашей команды на фоне одной из сильнейших сборных мира. Первыми борьбу начинали лыжники - теперь пришла очередь биатлонистов.

Желающие поддержать паралимпийцев могут это сделать еще сегодня. Соревнования проходят в первой половине дня.

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