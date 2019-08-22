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В Паралимпийском комитете прокомментировали трагедию на воде во время тренировки в Австрии
Мы возвращаемся к трагедии в Австрии, где погиб паралимпиец - наш соотечественник Дмитрий Рышкевич. Член белорусской сборной по академической гребле готовился на Дунае к чемпионату мира.
Его лодка опрокинулась во время официальной тренировки. Австрийские дайверы оперативно прибыли к месту происшествия, но не смогли спасти белоруса. В Министерстве спорта и туризма выражают глубокие соболезнования родным и близким спортсмена. Дмитрию было 33 года. В 2003 году он попал в автокатастрофу и выжил. После этого перенес около 20 операций, но все же вернулся в спорт, только уже в паралимпийский.
Мы связались по телефону с главой Паралимпийского комитета Беларуси Олегом Шепелем, который прокомментировал произошедшее.
Такой комментарий мы получили к этой минуте. Будем следить за информацией. Подробности в следующем выпуске новостей.
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