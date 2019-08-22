ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Паралимпийском комитете прокомментировали трагедию на воде во время тренировки в Австрии

Мы возвращаемся к трагедии в Австрии, где погиб паралимпиец - наш соотечественник Дмитрий Рышкевич. Член белорусской сборной по академической гребле готовился на Дунае к чемпионату мира.

Его лодка опрокинулась во время официальной тренировки. Австрийские дайверы оперативно прибыли к месту происшествия, но не смогли спасти белоруса. В Министерстве спорта и туризма выражают глубокие соболезнования родным и близким спортсмена. Дмитрию было 33 года. В 2003 году он попал в автокатастрофу и выжил. После этого перенес около 20 операций, но все же вернулся в спорт, только уже в паралимпийский.

Мы связались по телефону с главой Паралимпийского комитета Беларуси Олегом Шепелем, который прокомментировал произошедшее.

Такой комментарий мы получили к этой минуте. Будем следить за информацией. Подробности в следующем выпуске новостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все