В Паралимпийском комитете прокомментировали трагедию на воде во время тренировки в Австрии

Мы возвращаемся к трагедии в Австрии, где погиб паралимпиец - наш соотечественник Дмитрий Рышкевич. Член белорусской сборной по академической гребле готовился на Дунае к чемпионату мира.



Его лодка опрокинулась во время официальной тренировки. Австрийские дайверы оперативно прибыли к месту происшествия, но не смогли спасти белоруса. В Министерстве спорта и туризма выражают глубокие соболезнования родным и близким спортсмена. Дмитрию было 33 года. В 2003 году он попал в автокатастрофу и выжил. После этого перенес около 20 операций, но все же вернулся в спорт, только уже в паралимпийский.