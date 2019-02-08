В ПВТ презентовали официальное мобильное приложение и чат-бота для гостей II Европейских игр

Сегодня в Парке высоких технологий презентовали официальное мобильное приложение II Европейских игр. Это отечественная разработка компании "Синесис спорт" - резидента парка. Minsk-2019 работает на платформах Android и iOS и не уступает мобильной версии сайта игр. А главная особенность - информация об играх и инфраструктуре - будет доступна, даже если интернет отсутствует. Удобства нового приложения уже сегодня могут оценить пользователи по всему миру, бесплатно скачав его. В нем несколько разделов - это новости, фото- и видеоматериалы. Все, что нужно знать о II Европейских играх еще до открытия и во время спортивного праздника.