ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В ПВТ презентовали официальное мобильное приложение и чат-бота для гостей II Европейских игр

Сегодня в Парке высоких технологий презентовали официальное мобильное приложение II Европейских игр. Это отечественная разработка компании "Синесис спорт" - резидента парка. Minsk-2019 работает на платформах Android и iOS и не уступает мобильной версии сайта игр. А главная особенность - информация об играх и инфраструктуре - будет доступна, даже если интернет отсутствует. Удобства нового приложения уже сегодня могут оценить пользователи по всему миру, бесплатно скачав его. В нем несколько разделов - это новости, фото- и видеоматериалы. Все, что нужно знать о II Европейских играх еще до открытия и во время спортивного праздника.

Разработчики отмечают, что Minsk-2019 - это не просто официальное приложение игр, а путеводитель по главному спортивному событию грядущего лета c 3D-визуализацией спортивных объектов. Зрители, покупая билеты, смогут оценить видимость главных площадок состязаний с разных трибун и выбрать наиболее удобные для себя места. Также для всех болельщиков впервые на таких масштабных соревнованиях будет и виртуальный помощник, а значит, можно будет спросить и мгновенно получить ответ. Талисман лисенок Лесик выступит в роли чат-бота.


Через чат-бот будут отправлять в мессенджеры новости, при этом учитывая интересы пользователя, также напоминания о соревнованиях. Будет возможность пообщаться на русском и английском языках.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все