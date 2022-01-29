Кто представит Беларусь в лыжных гонках в Пекине смотрите в проекте "Игры по-пекински"

Совсем скоро болельщики окунутся в олимпийский соревновательный дух. В Пекине в лыжных гонках будут разыграны 12 комплектов наград. Мы будем переживать за наших спортсменов. Есть ли место случайности в лыжных гонках, кто представит Беларусь в Китае и где готовились к Играм наши атлеты? Ответы в нашем проекте "Игры по-пекински".