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Кто представит Беларусь в лыжных гонках в Пекине смотрите в проекте "Игры по-пекински"
Совсем скоро болельщики окунутся в олимпийский соревновательный дух. В Пекине в лыжных гонках будут разыграны 12 комплектов наград. Мы будем переживать за наших спортсменов. Есть ли место случайности в лыжных гонках, кто представит Беларусь в Китае и где готовились к Играм наши атлеты? Ответы в нашем проекте "Игры по-пекински".
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