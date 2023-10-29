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В первенстве страны по футболу сегодня будут сыграны три поединка

В первенстве страны по футболу сегодня будут сыграны три поединка: "Белшина" примет "Гомель", БАТЭ - "Слуцк", а футбольный клуб "Минск" сразится с брестским "Динамо". Как раз противостояние "горожан" и брестчан вы сможете увидеть в прямом эфире на "Беларусь 5". Начало игры в 16:30. Отметим, эти два клуба - соседи в турнирной таблице чемпионата. Победитель этой пары продолжит борьбу минимум за восьмое место по итогам сезона.

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