В первенстве страны по футболу сегодня будут сыграны три поединка: "Белшина" примет "Гомель", БАТЭ - "Слуцк", а футбольный клуб "Минск" сразится с брестским "Динамо". Как раз противостояние "горожан" и брестчан вы сможете увидеть в прямом эфире на "Беларусь 5". Начало игры в 16:30. Отметим, эти два клуба - соседи в турнирной таблице чемпионата. Победитель этой пары продолжит борьбу минимум за восьмое место по итогам сезона.