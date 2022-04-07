В первом четвертьфинале Лиги чемпионов по футболу Карим Бензем совершил хет-трик

Весенний расцвет Карима Бензема. Величайший француз забил трижды в первом четвертьфинале и таким образом совершил хет-трик во втором матче кряду. Накануне от блестящих действий форварда пострадали оборона и вратарь "Челси" - хозяева ответили лишь одним голом Хаверца. 3:1 - победа "Реала" в гостях. Ответная встреча состоится 12 апреля.