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В первом четвертьфинале Лиги чемпионов по футболу Карим Бензем совершил хет-трик

Весенний расцвет Карима Бензема. Величайший француз забил трижды в первом четвертьфинале и таким образом совершил хет-трик во втором матче кряду. Накануне от блестящих действий форварда пострадали оборона и вратарь "Челси" - хозяева ответили лишь одним голом Хаверца. 3:1 - победа "Реала" в гостях. Ответная встреча состоится 12 апреля.

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