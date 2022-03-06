В первом хоккейном матче плей-офф Кубка Гагарина в сезоне минское "Динамо" примет СКА

"Минск-Арена" сегодня готовится принять свой первый матч плей-офф Кубка Гагарина в сезоне. "Динамо" в третьем противостоянии со СКА из Санкт-Петербурга в 1/8 финала возвращается на домашнюю площадку. После двух игр в России "зубры" уступают 0:2, и сейчас нужно постараться переломить ход серии. В 17:10 прямая трансляция начнется на телеканале "Беларусь 5". Четвертый матч серии пройдет также в Минске 8 марта.