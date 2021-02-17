В первом матче 1/8 финала "Барселона" крупно уступает "Пари Сен-Жермен"

"Барселона"впервые в истории пропускает четыре гола в домашнем матче плей-офф Лигичемпионов. В первой встрече 1/8 финала с французским "ПариСен-Жерменом" каталонцы уступили 1:4. Несмотря на то, что открыли счет -Лионель Месси забил с пенальти, но хет-триком на этот удар ответил форвардфранцузов - Килиан Мбаппе, еще один мяч провел Мойзе Кен. Только невероятныйкамбэк выведет "блауграну" в следующий раунд, ведь в Париже 10 мартаклубу нужно оформить как минимум 4 мяча.