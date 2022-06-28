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В первом матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин "Ритм" одолел "Викторию" - 5:3
В первом матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин, который принимает город Барановичи, гродненский "Ритм" одолел "Викторию" из Смолевичей, 5:3. Дублем в составе победителей отметилась Карина Мигунова. А прямо сейчас "Минск" играет с "Текстильщиком-БарГУ". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь". Завтра в 13:00 "Текстильщик" поборется с "Викторией". Соперником "Минска" станет гродненский "Ритм". Этот поединок начнется в 15:30. Оба матча также будет транслировать "Беларусь 5".
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