В первом матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин "Ритм" одолел "Викторию" - 5:3

В первом матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин, который принимает город Барановичи, гродненский "Ритм" одолел "Викторию" из Смолевичей, 5:3. Дублем в составе победителей отметилась Карина Мигунова. А прямо сейчас "Минск" играет с "Текстильщиком-БарГУ". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь". Завтра в 13:00 "Текстильщик" поборется с "Викторией". Соперником "Минска" станет гродненский "Ритм". Этот поединок начнется в 15:30. Оба матча также будет транслировать "Беларусь 5".