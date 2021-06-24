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В первом матче НБА "Атланта Хоукс" обыграла "Милуоки Бакс" - 116:113
В первом матче финала Восточной конференции НБА "Атланта Хоукс" на выезде обыграла "Милуоки Бакс" 116:113 и повела в серии 1:0.
В составе победителей лучшими на площадке стал Трей Янг, оформив 48 очков и 11 передач. У Джона Коллинса 23 балла и 15 подборов.
Второй матч в этой паре состоится 26 июня.
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