В первом матче поединка Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия Илья Ивашко уступил Жуану Соузе

Переносимся на корты столичного Дворца тенниса. В первом матче поединка Кубка Дэвиса в рамках первой Евро-Африканской группы Беларусь - Португалия Илья Ивашко уступил Жуану Соузе со счетом 6:4, 1:6, 2:6. Во второй встрече заявлены Егор Герасимов и Жуан Домингеш. Прямой эфир Кубка Дэвиса на телеканале "Беларусь 5".