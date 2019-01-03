В первом матче XV Рождественского турнира победила Словакия

Главное хоккейное событие этой зимы! Буквально два часа назад стартовал XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. И впереди четыре игровых дня. Конечно, пристально следим за нашей командой, которая сыграет сегодня вечером. Однако с интересом будем наблюдать за тем, как выступают другие дружины. Тем более в Минск приехало немало в прошлом известных хоккеистов.

На "Чижовка-Арене" работает наша съемочная группа и спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).

Студия, приветствую вас из одного живописного микрорайона нашей столицы. Сейчас мы находимся внутри "Чижовка-Арены". Итак, после полудня стартовал XV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. И поэтому сначала к самым свежим результатам.

Соревнования начались на малой арене комплекса. Швейцария, которая 12-й раз выступает на турнире в Беларуси, встречалась с командой Словакии. И не смогла добиться победы. Счет 10:4. Это матч группы С.

А вот на большой арене комплекса завершился только что поединок между командами Объединенных Арабских Эмиратов и Балкан. Здесь европейский коллектив уступает со счетом 5:9. В 18:30 сыграют Финляндия и Германия. А в 19 часов - команда Президента Беларуси и сборная Международной федерации хоккея.

В 17:30 церемония открытия. И некоторые подробности прямо сейчас нам расскажет Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси (видео).

Отметим, что уже становится традицией, что в дни проведения Рождественского турнира проходит и финал республиканских соревнований "Золотая шайба".

В декабре мы следили за матчами городских соревнований. А сегодня утром на лед вышли ребята из солигорского "Шахтера" и принеманских "Ястребов". Здесь сильнее - 3:2.Затем сыграли парни из "Сокола" Могилевской области, которые уступили команде "Партизан" из столицы - 9:6. В 15:30 встреча "Грифонов" Центрального района Минска и "Металлурга" Жлобинского района.

А сейчас вы видите расписание завтрашних матчей на Рождественском турнире. Откроют итоговый день Швейцария - Россия. Затем сыграют Китай - Объединенные Арабские Эмираты. Германия - Чехия. И, наконец, команда Беларуси против сборной Балтии.