В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил ПСЖ

Камбэк на стадионе "Парк де Пренс", в котором игра перевернулась с ног на голову с ошибки вратаря ПСЖ Кейлора Наваса. В начале матча парижан и "Манчестер Сити" Маркиньос открыл счет после розыгрыша углового. Кевин де Брёйне цифры сравнял, когда застал врасплох кипера французского клуба. А Рияд Марез со штрафного зафиксировал победу "горожан". Ответная встреча состоится 4 мая. Пеп Гвардиола догнал Жозе Моуринью по рекордному показателю участий в полуфиналах Лиги чемпионов - в активе обоих тренеров их восемь.





