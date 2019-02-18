В первом старте после травмы Алина Талай стала первой на чемпионате Бельгии

В первом же старте после травмы - и сразу на пьедестале. Белорусская барьеристка Алина Талай стала первой на чемпионате Бельгии, показав при этом третий результат сезона в Европе. В предварительном забеге Алина пробежала дистанцию за 8 секунд, и вышла в финал с первым результатом, где смогла его улучшить - 7.96. В сентябре Талай перенесла операцию.