В первом туре ЧБ по футболу "Минск" сыграет со столичным "Динамо"

Первый тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 18 марта. Внимание поклонников будет приковано к первому матчу "Минск" - "Динамо-Минск". Клуб Артема Челядинского голодный до побед после поражения от "Гомеля" в четвертьфинале Кубка Беларуси. Сможет ли столичная команда найти аргументы в споре с бронзовым призером минувшего сезона? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 18:00.