В первый день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Италии белоруски завоевали 2 медали. В самом престижном виде программы - многоборье - Алина Горносько стала третьей, также бронзовую медаль белоруски завоевали в групповых упражнениях. Сегодня продолжается выступление в отдельных видах.



