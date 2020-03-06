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В поединке НБА "Шарлот" дома уступает "Денверу" 112:114

В самом упорном поединке минувшей ночи в НБА "Шарлот" дома все же уступает "Денверу" 112:114 и все дальше отдаляется от зоны плей-офф. В центральной игре тура "Хьюстон" проиграл "Клипперс" 105:120.

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