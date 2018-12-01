В полдень стартует официальное открытие горнолыжного сезона в Силичах

Считанные часы остаются до официального открытия горнолыжного сезона в Силичах. Праздник стартует ровно в полдень, что символично, в первый день зимы. В этом году в "белорусских альпах" значительно обновили инвентарь и отремонтировали номерной фонд гостиницы. Одновременно в отеле смогут проживать почти 100 туристов. Что касается трасс, пока откроется три склона. В том числе и учебный. К слову, если минус за окном будет стабилен, то в полную силу комплекс заработает через две недели.

