В Польше состоялась презентация II Европейских игр во время проведения олимпийского пикника

Один из основных тематических разделов организаторы посвятили предстоящему крупному спортивному форуму. Огонь гостил здесь с 11 мая, когда эстафета "Пламя мира" посетила город по пути следования из Италии в Беларусь. В Варшаве площадка II Европейских игр находилась возле главной сцены. Наибольшее внимание десятков тысяч посетителей привлек талисман Лесик. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев отметил, что "благодаря безвизу, который начнет действовать 10 июня, у польских атлетов - участников мультиспортивного форума - будет и серьезная поддержка болельщиков".



