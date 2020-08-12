В полуфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сразится с "Севильей", а "Интер" с "Шахтером"

"Манчестер Юнайтед" сразится с "Севильей" в полуфинале Лиги Европы, а "Интер" с донецким "Шахтером". Накануне "горняки" не оставили шансов "Базелю" 4:1, а "Севилья" справилась с "Вулверхэмптоном" 1:0. Полуфиналы пройдут 16 и 17 августа соответственно.