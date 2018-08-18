В полуфинале турнира в Цинциннати Арина Соболенко сразится с первой ракеткой мира

Белоруска в 1/4 турнира с призовым фондом почти 3 миллиона долларов встречалась с хозяйкой кортов Мэдисон Киз. Американка - 13-ая ракетка мира. Матч продолжался 76 минут. Соболенко оказалась сильнее в двух сетах - 6:3, 6:4. Отметим, по ходу встречи у Мэдисон было 10 брейк-поинтов, но ни один из них не был реализован. В то же время Арина уступила сопернице в количестве эйсов и совершила больше двойных ошибок. Зато белоруска почти в два раза меньше допустила невынужденных ошибок, чем Киз. Таким образом, Соболенко прервала серию из восьми трехсетовых матчей подряд и впервые с начала мая одержала победу в двух партиях. Отметим, Арина вышла в крупнейший полуфинал в своей карьере.